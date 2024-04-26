Эти распространенные химические вещества могут увеличить риск развития рака

Исследование, опубликованное в журнале «Наука о воздействии и экологической эпидемиологии», подчеркивает роль ПФАС (пер- и полифторалкильных веществ) и фенолов, таких как BPA, в развитии раковых заболеваний.
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