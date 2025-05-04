Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фицо заявил, что приедет в Москву 9 Мая, несмотря на угрозы Зеленского

Фицо заявил, что приедет в Москву 9 Мая, несмотря на угрозы Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми угрозы Владимира Зеленского в адрес участников торжественных мероприятий в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вновь подтвердив свой визит в Россию.

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