Медведев вышел в четвёртый круг турнира Masters в Шанхае

Теннисист встретится с победителем пары Греция — Франция.фото: atptour.com--> Пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters в Китае.
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