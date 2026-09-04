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Вечерний Новосибирск

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Суд арестовал мигрантку за избиение девушки-продавца в ТЦ Новосибирска

Суд арестовал мигрантку за избиение девушки-продавца в ТЦ Новосибирска

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении Киргизбаевой М.А., обвиняемой в хулиганстве с применением насилия (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ).

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