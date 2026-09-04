Суд арестовал мигрантку за избиение девушки-продавца в ТЦ Новосибирска

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении Киргизбаевой М.А., обвиняемой в хулиганстве с применением насилия (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
- M Винни-Пух и все-в...
Лишить гражданства и выслать нахер в свою Киргизию! Распоясалась сволочь понаехавшая! Наверняка, ведь, купила гражданство у мерзавцев из МВД!