Исполнительный директор фонда "Все для победы!" Чернышов погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины в Крыму.
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