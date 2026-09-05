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ТАСС

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Исполнительный директор фонда "Все для победы!" Чернышов погиб при атаке ВСУ

Исполнительный директор фонда "Все для победы!" Чернышов погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины в Крыму.

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