Австралия включила в санкционный список Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Руководство Австралии ввело санкции против главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна и ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольги Скабеевой.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Руководство Австралии ввело санкции против главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна и ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольги Скабеевой.
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