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Осака провела тренировку на корте с баскетболистом Руи Хатимурой. В июле она родила дочь

Осака провела тренировку на корте с баскетболистом Руи Хатимурой. В июле она родила дочь

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака показала видео с тренировки на корте. Она не играла с сентября прошлого года, а в июле родила дочь.

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