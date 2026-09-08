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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флорес из «Алавеса» признан лучшим тренером августа в Ла Лиге. Он опередил Флика и Моуринью

Кике Флорес признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.  Возглавляющий «Алавес» специалист получил приз по итогам августа, опередив в голосовании  Жозе Моуринью (« Реал ») и  Ханс-Дитера Флика («Барселона»).

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