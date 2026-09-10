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Паром загорелся у побережья Филиппин, пять человек погибли, 87 пропали без вести

Паром загорелся у побережья Филиппин, пять человек погибли, 87 пропали без вести

У побережья Филиппин вечером 9 сентября загорелся паром MV June Aster. Инцидент произошел в провинции Палаван на расстоянии в 2,2 км от берега, сообщила газета The Straits Times со ссылкой на филиппинскую береговую охрану.

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