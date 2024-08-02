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Генменеджер «Барыса» о Маклауде и секс-скандале: «Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. Он способен стать одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ»

Сегодня клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 26-летним канадским форвардом.  Маклауд – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

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