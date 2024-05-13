Испания наращивает закупки российского СПГ

В первом месяце текущего года европейское королевство закупило в РФ эквивалент 8 687 ГВт·ч сжиженного природного газа, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующие данные от тамошнего энергетического оператора Enagas.
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