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NewsOne

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СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова

Служба безопасности Украины распространяет сообщения от имени Кирилла Молчанова, арестованного по политическим мотивам и содержащегося в киевском следственном изоляторе.

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