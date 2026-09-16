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Скончалась актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Скончалась актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя»

На 71-м году жизни в Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова, которая прославилась благодаря роли Варвары Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя».

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