Тренер «Рубина» Уткульбаев о новом руководстве клуба: «Люди серьезные собрались. Хотим быть в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о селекции и о новом руководстве клуба. — Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали? — Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в Премьер-лиге.
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