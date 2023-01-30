Тренер «Рубина» Уткульбаев о новом руководстве клуба: «Люди серьезные собрались. Хотим быть в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о селекции и о новом руководстве клуба. — Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали? — Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в Премьер-лиге.