Оригинальная консоль Xbox появилась во втором сезоне сериала Halo Первый сезон ...

Оригинальная консоль Xbox появилась во втором сезоне сериала HaloПервый сезон сериала Halo разочаровал многих геймеров, так как в этой вселенной внезапно появилась магическая связь между Мастером Чифом и одноименными кольцами Halo, очень много внимания уделялось скучной побочной истории о ребенке и даже была… источник.
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