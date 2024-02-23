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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оригинальная консоль Xbox появилась во втором сезоне сериала Halo Первый сезон ...

Оригинальная консоль Xbox появилась во втором сезоне сериала Halo Первый сезон ...

Оригинальная консоль Xbox появилась во втором сезоне сериала HaloПервый сезон сериала Halo разочаровал многих геймеров, так как в этой вселенной внезапно появилась магическая связь между Мастером Чифом и одноименными кольцами Halo, очень много внимания уделялось скучной побочной истории о ребенке и даже была… источник.

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