На референдуме 62,56% приднестровцев выступили против вступления Молдавии в ЕС

62,56% жителей Приднестровья выступили против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС.
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