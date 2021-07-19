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«Дорого-богато!» – домашнее фото Стаса Михайлова с красавицей-женой взорвало Сеть

«Дорого-богато!» – домашнее фото Стаса Михайлова с красавицей-женой взорвало Сеть

Стас Михайлов часто делится с поклонниками счастливыми семейными кадрами. На этот раз артист в очередной раз опубликовал эффектный снимок, на котором позировал вместе с любимой женой.

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