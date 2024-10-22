Ким Хен Тэ о создании красивых персонажей в Stellar Blade и NIKKE: “Я создаю их так, чт...

Ким Хен Тэ о создании красивых персонажей в Stellar Blade и NIKKE: “Я создаю их так, чтобы нравилось лично мне”В недавнем интервью изданию Game Watch генеральный директор Shift Up Ким Хен Тэ рассказал о том, что вдохновило его на создание таких запоминающихся персонажей, как Ева из Stellar Blade или персонажи из мобильной игры Goddess… источник#Stellar.