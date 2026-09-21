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Виктория Романенко дважды расставалась с отцами своих сыновей — и оба остались ей родными

Виктория Романенко дважды расставалась с отцами своих сыновей — и оба остались ей родными

Расставание Виктории Романенко и Артура Вахи не сделало их «бывшими» в привычном смысле слова. Летом 2023 года Ваха сам объявил, что отношения закончились: он жил в Санкт-Петербурге, она с сыновьями в Москве.

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