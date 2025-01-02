Расчет БПЛА уничтожил три танка ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательного дивизиона артиллерийского соединения российских десантников уничтожил три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
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