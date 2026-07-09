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Аргументы и Факты

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Новая война неизбежна: США и Иран и готовятся к главной битве

Новая война неизбежна: США и Иран и готовятся к главной битве

Корпус стражей исламской революции нанёс массированный удар по двум стратегическим объектам США в Персидском заливе — порту Сальман (Бахрейн), где базируется 5-й флот ВМС, и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте.

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