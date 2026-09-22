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Царьград

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Тюменский "Тайвань" обновят к 2030 году: новые объекты и инфраструктура

Тюменский "Тайвань" обновят к 2030 году: новые объекты и инфраструктура

В Тюмени утверждён план обновления района площадью 64,33 га. Компании, включая «Страну Девелопмент» и «Бруснику», завершают проект развития к 2030 году, включающий строительство школ, детсадов и зон отдыха.

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