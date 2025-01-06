В рождественский сочельник магнитосфера будет находиться в состоянии повышенной активности на протяжении всего дня.
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В рождественский сочельник магнитосфера будет находиться в состоянии повышенной активности на протяжении всего дня.