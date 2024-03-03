«Твоя судьба —ждать меня»: игривый Басков представил свою избранницу

Певец перестал скрывать свои чувства. Николай Басков Социальные сетиТелеканал «Россия 1» продолжает показ передачи «Ну-ка, все вместе! Хором!», где свое мнение о выходящих на сцену коллективах высказывает жюри в составе ста человек во главе с Сергеем Лазаревым.