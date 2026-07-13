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Мировое обозрение

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Глава Volkswagen отказался закрывать заводы в Германии ради экономии

Глава Volkswagen отказался закрывать заводы в Германии ради экономии

Немецкий автогигант Volkswagen попал в классическую ловушку: продажи растут, а денег нет. Глава концерна Оливер Блюме пообещал не закрывать заводы в Германии, но это не значит, что всем стало легче дышать.

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