Глава Volkswagen отказался закрывать заводы в Германии ради экономии

Немецкий автогигант Volkswagen попал в классическую ловушку: продажи растут, а денег нет. Глава концерна Оливер Блюме пообещал не закрывать заводы в Германии, но это не значит, что всем стало легче дышать.
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