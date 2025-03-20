Им вообще можно верить? Вашингтон не в состоянии влиять на Украину? Договоренности не соблюдаются

Обсуждали самые разные темы — от необходимости глобального изменения отношений между двумя сверхдержавами до идеи проведения серии хоккейных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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