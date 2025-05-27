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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Безвкусная и мерзкая". Массовая вырубка деревьев шокировала жителей Горно-Алтайска

"Безвкусная и мерзкая". Массовая вырубка деревьев шокировала жителей Горно-Алтайска

Жители обвинили городские власти в злом умысле и "личной неприязни к несчастным растениям" Массовая вырубка деревьев, высаженных во второй половине прошлого века вдоль главной улицы Горно-Алтайска – проспекта Коммунистического, в минувшие выходные потрясла горожан, третий год "воюющих" с мэрией из-за свода зеленых насаждений в парках и у дорог.

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