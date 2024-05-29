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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Что еще можно ожидать от имбицила мамаша которого постоянно стояла на коленках и в рот брала. еще не известно кто его папашей является. из тех кто его мамашу раком ставил на коленки
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18 час.
Регина Толстоброва
Это мы можем эту тварь поставить раком.
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Президент чего ?
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17 час.

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