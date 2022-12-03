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В США продемонстрировали стратегический бомбардировщик нового поколения

В США продемонстрировали стратегический бомбардировщик нового поколения

Вечером 2 декабря американская корпорация Northrop Grumman представила общественности B-21 Raider. На этот раз военно-промышленная компания сдержала своё обещание продемонстрировать последнюю разработку – перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик нового поколения – до конца 2022 года.

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