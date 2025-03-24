В Калининском округе выявлено 25 неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в марте 2025 года поступили материалы выездного обследования, проведенного в рамках муниципального земельного контроля должностным лицом Администрации Калининского муниципального округа Тверской области.
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