Раскрыт секрет долгой работы смартфона без подзарядки

Одна простая настройка экрана может заметно сократить расход энергии и продлить работу устройства.Установка черных обоев и активация темной темы интерфейса помогают значительно увеличить время автономной работы современных гаджетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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