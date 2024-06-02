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Гасперини о Суперкубке Европы: «Когда я «просил» «Реал», то шутил – как и про «Ливерпуль». Но в ЛЕ это принесло «Аталанте» удачу. Нас ждет встреча с самой прославленной командой мира»

«Когда я говорил, что предпочитаю «Реал» «Боруссии», я шутил – так же, как шутил, когда «просил» «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги Европы.

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