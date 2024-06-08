07,06,24 Часов Яр - Новый Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ пехотным подразделением в микрорайоне Новый города Часов Яр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
07,06,24 Часов Яр - Новый Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ пехотным подразделением в микрорайоне Новый города Часов Яр.
Свежие комментарии