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«Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» благодаря попаданию Гилджес-Александера за 0,9 секунды до конца

«Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» благодаря попаданию Гилджес-Александера за 0,9 секунды до конца

«Оклахома» в напряженной концовке в гостях победила «Денвер» (118:117). За 15 секунд до конца встречи (секунда до конца владения) при «+1» центровой Никола Йокич исполнил сложный 3-очковый бросок с разворота.

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