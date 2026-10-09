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test mazurok

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⛪️ «Его почитает весь мир»: Как в Греции относятся к Святителю Луке Крымскому Советник министра здравоохранения РК, почётный гражданин Симферополя, врач‑методист «Крымского научно‑практического центра наркологии» Олег Стеблий рассказал о том, как в Греции почитают Святителя Луку Крымского.

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