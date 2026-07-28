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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бывальцева: «Интерес со стороны «Ак Барса» к Алексею был давно. Опытный центр с российским паспортом – дефицитная позиция. Он хорошо знаком Гатиятулину»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Алексея Бывальцева , высказался о переходе игрока в «Ак Барс».

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