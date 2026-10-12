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Пятый канал

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Марину Неелову экстренно спасают врачи: кинозвезда получила серьезную травму

Марину Неелову экстренно спасают врачи: кинозвезда получила серьезную травму

Народная артистка РСФСР Марина Неелова получила перелом ребра и была госпитализирована. Об этом сообщает 5-tv.

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