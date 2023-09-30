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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе о продлении отстранения: «Балом правят норвежцы. Другое решение примут, когда у международных организаций будет другое название»

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

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