Клычков попросил от орловских чиновников явки на субботник, как на выборы

Во время прошедшего в минувшую пятницу прямого эфира губернатора Андрея Клычкова ВКонтакте глава региона указал орловцам на песок, который был в дефиците зимой, а теперь стал избыточным, и призвал подчинённых выйти на субботник для его уборки.
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