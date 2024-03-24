Клычков попросил от орловских чиновников явки на субботник, как на выборы

Во время прошедшего в минувшую пятницу прямого эфира губернатора Андрея Клычкова ВКонтакте глава региона указал орловцам на песок, который был в дефиците зимой, а теперь стал избыточным, и призвал подчинённых выйти на субботник для его уборки.