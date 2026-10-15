Жительница Буинска лишилась 7 млн рублей после участия в мошенническом розыгрыше. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.
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