Жительница Буинска лишилась 7 млн рублей после участия в мошенническом розыгрыше. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.