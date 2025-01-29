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В Москве построят новую школу на 675 мест в районе Нагатино-Садовники

В Москве построят новую школу на 675 мест в районе Нагатино-Садовники

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в районе Нагатино-Садовники в Южном округе появится новая школа на 675 мест в составе ЖК «Второй Нагатинский».

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