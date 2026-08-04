ФСБ: у задержанного в Крыму россиянина изъято 22 БПЛА и свыше 200 комплектующих

У задержанного в Крыму жителя Красноперекопска, который по заданию СБУ организовал изготовление с помощью 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотников изъято 22 БПЛА и свыше 200 комплектующих, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.