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ФСБ: у задержанного в Крыму россиянина изъято 22 БПЛА и свыше 200 комплектующих

ФСБ: у задержанного в Крыму россиянина изъято 22 БПЛА и свыше 200 комплектующих

У задержанного в Крыму жителя Красноперекопска, который по заданию СБУ организовал изготовление с помощью 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотников изъято 22 БПЛА и свыше 200 комплектующих, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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