Треш-блогерша Аленушка ТВ задержана после конфликта с Мизулиной в самолете

Конфликт произошел на фоне агрессивного поведения блогера Треш-блогерша из Чебоксар, известная под псевдонимом Аленушка ТВ, задержана полицией после инцидента на борту самолета, следовавшего рейсом Чебоксары — Москва.
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