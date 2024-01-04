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Глава Белгородской области показал, как военные вывозят три неразорвавшихся снаряда

Глава Белгородской области показал, как военные вывозят три неразорвавшихся снаряда

Один боеприпас нашли в региональном центре, еще два — в микрорайоне УлиткаВзрывотехники Минобороны решили обезвредить на полигоне три неразорвавшихся боеприпаса, найденных 3 январяна Красноармейской улице в Белгороде и в микрорайоне Улитка Белгородского района, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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