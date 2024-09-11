У России будет зона свободной торговл с рядом стран, — замглавы МИД Ирэн ОрлонскаяЕвразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав которого входит Россия, активно занимается установлением зон свободной торговли (ЗСТ) с разными странами.
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