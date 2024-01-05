Полковник рассказал о смене силовой парадигмы Украины

Украина меняет силовую парадигму из-за неудач на фронте. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
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