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Крокодил, толстые пассажиры и другие необычные причины авиакатастроф

Крокодил, толстые пассажиры и другие необычные причины авиакатастроф

Эти истории способны придать любой аэрофобии налет идиотизма. Катастрофа Let L-410 Turbolet в Конго Let L-410 Turbolet — небольшой пассажирский самолет, который широко используется в странах Африки и Южной Америки в качестве летающей междугородной маршрутки.

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