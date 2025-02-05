В феврале рубль может подорожать

После двухдневного снижения рубль перешел к активному укреплению на торгах 5 февраля. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах падает на 2%, торгуясь у отметки 98, пара EUR/RUB ушла ниже 103, а биржевой курс CNY/RUB откатился вниз к 13,5.