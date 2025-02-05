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Блог частного инвестора

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В феврале рубль может подорожать

В феврале рубль может подорожать

После двухдневного снижения рубль перешел к активному укреплению на торгах 5 февраля. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах падает на 2%, торгуясь у отметки 98, пара EUR/RUB ушла ниже 103, а биржевой курс CNY/RUB откатился вниз к 13,5.

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