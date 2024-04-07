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В России высказались о готовности Зеленского получать помощь в кредит

В России высказались о готовности Зеленского получать помощь в кредит

Депутат Чепа: помощь Украине в кредит затянет боевые действия Любая поддержка Киева лишь затянет боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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