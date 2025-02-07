Омскую ТГК-11 обязали устранить все нарушения на принадлежащей ей ТЭЦ-5. В силу вступило соответствующее решение суда.
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Омскую ТГК-11 обязали устранить все нарушения на принадлежащей ей ТЭЦ-5. В силу вступило соответствующее решение суда.