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Новости Омска

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Омскую ТГК-11 обязали устранить все нарушения на принадлежащей ей ТЭЦ-5

Омскую ТГК-11 обязали устранить все нарушения на принадлежащей ей ТЭЦ-5. В силу вступило соответствующее решение суда.

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